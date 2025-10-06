Национали се прибраха след неудачи за Турция и Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима национали се прибраха за лагер-сбора преди световните квалификации с Турция (в събота у нас) и на 14-и в Испания след неудачни мачове с клубните си отбори.

Андриан Краев получи най-ниска оценка и жълт картон, а неговият “Апоел” (Тел) падна 1:2 от лидера “Апоел” (Беер Шева) и вече изостава с 5 т. от него.

Викнатият за първи път в националния Атанас Чернев също бе най-слабият при загубата на неговия “Ещрела” (Амадора) при визитата на “Жил Висенте” в португалския елит.

Същото важи и за Росен Божинов, чийто “Антверп” направи 1:1 у дома със “Серкъл” (Брюж) в белгийското първенство.

Днес Александър Димитров ще проведе първата си тренировка като национален селекционер в Правец.

