Килиан Мбапе аплодира бурно гол на брат си във вратата на ПСЖ

Нападателят на "Лил" Итън Мбапе се зарадва по-малко от гола си във вратата на "Пари Сен Жермен", отколкото брат си Килиан. Снимка: Ройтерс

"Лил" и "Пари Сен Жермен" завършиха 1:1 в последния мач от 7-ия кръг на френската Лига 1.

Гостите поведоха след отлично изпълнение на пряк свободен удар от Нуно Мендеш в 66-ата минута, а домакините изравниха благодарение на бившия играч на шампионите Итън Мбапе пет минути преди края на редовното време. Гола бе аплодиран бурно от звездния му брат Килиян Мбапе, кото бе трибуните заедно с цялата фамилия.

По-малкият брат на звездата на аса на "Реал" бе част от ПСЖ до лятото на 2024 г. Итън остана на резервната скамейка, а като титуляр започна опитният Оливие Жиру.

Нападателят на "Лил" Итън Мбапе се зарадва по-малко от гола си във вратата на "Пари Сен Жермен", отколкото брат си Килиан. Снимка: Ройтерс
