"Барселона" се надява да продаде Араухо през зимата

"Барселона" се надява да намери нов клуб за защитника Роналд Араухо и да финализира сделката през зимния трансферен прозорец, според Fichajes. Каталунците възнамерява да получи приблизително 40 милиона евро за 26-годишния уругваец.

Бранителят е отказал да напусне клуба през лятото на 2026 г., след като е информирал "Челси", "Ливърпул", "Тотнъм" и "Ювентус", че планира да играе за "Барса". Договорът му с клуба е до 30 юни 2031 година.

Араухо бе сменен на почивката при загубата с 1:4 от "Севиля" в последния мач в Ла Лига.