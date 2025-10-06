ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меркел: Полша и балтийските държави са отговорни з...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21440490 www.24chasa.bg

"Барселона" се надява да продаде Араухо през зимата

720
Роналд Араухо може да напусне "Барселона". Снимка: сайт на "Барселона"

"Барселона" се надява да намери нов клуб за защитника Роналд Араухо и да финализира сделката през зимния трансферен прозорец, според Fichajes. Каталунците възнамерява да получи приблизително 40 милиона евро за 26-годишния уругваец.

Бранителят е отказал да напусне клуба през лятото на 2026 г., след като е информирал "Челси", "Ливърпул", "Тотнъм" и "Ювентус", че планира да играе за "Барса". Договорът му с клуба е до 30 юни 2031 година.

Араухо бе сменен на почивката при загубата с 1:4 от "Севиля" в последния мач в Ла Лига. 

Роналд Араухо може да напусне "Барселона". Снимка: сайт на "Барселона"
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)