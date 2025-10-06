Моуриньо спря победната серия на "Порто"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Порто" и "Бенфика" завършиха 0:0 в дербито от 8-ия кръг на португалското първенството. Срещата ще се запомни главно със завръщането на Жозе Моуриньо, който постигна първите си успехи като треньор в началото на века именно начело на "драконите", но сега стана треньор на тима от Лисабон.

"Порто" остава лидер в класирането с 22 точки, докато "Бенфика" е на терто място с 18 точки.

Двата отбора все още нямат загуба в шампионата. За "Порто" пък това бе първа загуба на точки, като преди този мач "драконите" имаха седем поредни победи.