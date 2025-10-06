"Глазгоу Рейнджърс" уволни треньора, Стивън Джерард пред завръщане

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Глазгоу Рейнджърс" официално уволни мениджъра Ръсел Мартин, като причина е посочено, че "резултатите не отговарят на очакванията". Англичанинът води шотландския гранд в 17 мача, като от началото на сезона има само една победа.

След неделното равенство с "Фолкърк" (1:1) полиция ескортира Мартин от стадиона, за да го предпази от гнева на феновете на "Рейнджърс". Отборът в момента е на осмо място, като изостава на 11 точки от неочаквания лидер "Хартс".

Легендата на "Ливърпул" Стивън Джерард е фаворит да се завърне на "Айброкс". Бившият халф пое "Рейнджърс" през лятото на 2018-а и прекара три години в клуба, като спечели и титлата през сезон 2020/21. Той напусна през ноември 2021 г., за да поеме "Астън Вила".

Дани Рол, Шон Дайч и Греъм Потър също са опции.