КЗК се срещна с браншови организации по секторния ...

Канаваро на финални преговори с Узбекистан

Фабио Канаваро - един от старите и уморени фотболни коне СНИМКА: "24 ЧАСА"

Бившият защитник на италианския национален отбор Фабио Канаваро пристигна в Ташкент с треньорския си щаб, съобщи пресслужбата на Футболната асоциация на Узбекистан.

Организацията обяви преговори с Канаваро на 4 октомври. Очаква се той да ръководи националния отбор на световното първенство през 2026 година.

Последната треньорска позиция на Канаваро беше в "Динамо" (Загреб), която напусна през април 2025 г. Той е бил начело и на "Удинезе", "Беневенто", китайските клубове "Гуанджоу" и "Тиендзин", както и на саудитския Ал-Насър.

Световното първенство през 2026 г. ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. Узбекистан ще участва на мондиала за първи път в историята си.

