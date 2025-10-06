Засилен интерес от Англия към вратар на "Барселона"

Три клуба от английската Висша лига - "Манчестър Юнайтед", "Тотнъм" и "Нюкасъл" проявяват интерес към привличането на вратаря на Барселона Марк-Андре тер Щеген под наем с опция за откупуване, съобщава сайтът TEAMtalk.

Ръководството на каталунския клуб искка да се раздели с контузения 33-годишния вратар, след като младият испански вратар Хоан Гарсия е показал впечатляващи представяния в началото на сезона в Ла Лига. В настоящото първенство 24-годишният Гарсия е изиграл шест мача, в които е допуснал само четири гола и е запазил три чисти мрежи.

Откакто се присъедини към "Барселона" през лятото на 2014 г., Тер Щеген е записал 422 участия за клуба, като им е помогнал да спечелят шест титли от Ла Лига, шест титли от Купата на краля и Шампионската лига през сезон 2014/15.

Transfermarkt оценява стойността на Тер Щеген на 8 милиона евро.