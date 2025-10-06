ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК се срещна с браншови организации по секторния ...

Синът на Джанлуиджи Буфон дебютира в серия "А" 30 години след баща си

1376
Луис Буфон Снимка: instagram.com/louisbuffon9/

17-годишният Луис Томас Буфон, син на легендарния италиански национал и вратар на "Ювентус" Джанлуиджи Буфон, изигра първия си мач в серия А. Той влезе като резерва в 77-ата минута на мача от 6-ия кръг на италианското първенство, в който "Пиза" загуби от "Болоня" с 0:4.

Дебютът на Луис дойде точно 30 години след първия мач на баща му в италианското първенство. Младият вратар влезе на терена при резултат 4:0 в полза на съперника и не допусна нов гол.

Луис Томас Буфон вече е изиграл три мача за младежкия отбор на Чехия, от където е майка му. Той все още може да представлява и Италия на всяка възрастова група.

Луис Буфон Снимка: instagram.com/louisbuffon9/
