УЕФА обмисля нова промяна във формата на Шампионската лига

От 2027 г. от УЕФА обмислят възможността за фундаментална промяна на формата на Шампионската лига, както и на подхода към излъчването на мачовете, съобщават испански медии.

Според плановете, турнирът ще остане известен като Шампионска лига и ще включва 36 отбора. Вместо само една групова фаза обаче, участниците са планирани да бъдат разделени на две подгрупи. Първата група се състои от 18 клуба с най-висок рейтинг на УЕФА, а втората ще включва останалите 18 отбора. Всеки клуб ще играе осем мача - четири у дома и четири като гост, но само срещу противници от своята група.

Системата за квалификация чрез национални първенства и коефициенти ще остане в сила. Съгласно предложената система, първите осем отбора от първата група ще се класират директно за осминафиналите, докато механизмът за останалите отбори (включително тези от втората група) да продължат през осминафиналите все още се обсъжда. Основната цел на реформата е да се подобри качеството на мачовете в груповата фаза и да се намали броят на безинтересните мачове с участието на аутсайдери.

УЕФА също така обмисля да се откаже от традиционната продажба на права за телевизионни канали. Вместо това, тя би могла да стартира собствена стрийминг платформа - подобно на Netflix, за Шампионската лига. Това би дало на феновете достъп до мачове на по-достъпна цена и значително би увеличило приходите на клубовете от телевизионни права. Реформата все още се разработва и окончателните решения ще бъдат взети по-късно.