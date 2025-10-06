ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК се срещна с браншови организации по секторния ...

Гуардиола покани Фъргюсън и Венгер на вечеря, след като достигна 250 победи във Висшата лига

Пеп Гуардиола сред част от "гражданските" си трофеи. Снимка: "Манчестър Сити"

Мениджърът на "Манчестър Сити" Пеп Гуардиола коментира историческото си постижение от 250 победи във Висшата лига. Това се случи в 7-ия кръг на английската Висша лига, в който "гражданите" победиха "Брентфорд" с 1:0.

"Голяма чест е да бъда наравно със сър Алекс Фъргюсън и Арсен Венгер. Ще ги поканя на хубава вечеря. Може би не в Манчестър, но някъде по-слънчево. Не, нека го направим в Манчестър", каза испанският тренор след победата.

На Гуардиола му бяха необходими 349 мача, за да достигне 250 победи, което е рекорд в английската Висша лига.

Предишният рекорд принадлежеше на бившия мениджър на "Манчестър Юнайтед" Алекс Фъргюсън, който постигна 250 победи във Висшата лига в 404 мача. Арсен Венгер, който беше мениджър на "Арсенал", е на трето място, като са му необходими 423 мача за същия брой победи.

