Стоичков за юбилея на Любо Ганев: Ще вдигна 60 наздравици за теб!

Христо Стоичков с Любо Ганев

Легендата на българският футбол Христо Стоичков отправи специални поздравления към президента на Българската федерация по волейбол и също легенда на този спорт у нас Любомир Ганев, който днес навършва 60 години.

„60 НАЗДРАВИЦИ за теб, приятелю! Любо Ганев завинаги ще бъде мой брат. Сприятелихме се още в ЦСКА, когато той играеше волейбол, а аз футбол. Животът ни непрекъснато се пресича. Семействата са ни приятели и знам, че домът му винаги е отворен за мен. Както и моят за него.

Успехите на волейболиста Любо Ганев са едно, а сега са още по-големи. Във времена, в които спортът ни търси място под слънцето, той изкара волейбола до световния връх. Прегръщам те, братко мой! И ще вдигна 60 наздравици за теб!!!", написа Христо Стоичков във фейсбук.

Христо Стоичков с Любо Ганев

