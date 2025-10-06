ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК се срещна с браншови организации по секторния ...

Млада звезда ще продължи в шампиона "Марица"

Младата звезда Виктория Коева ще продължи да бъде част от състав на женския волейболен шампион на България "Марица" (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха от клуба.

Посрещачката на "жълто-сините" е петкратна шампионка на България и има също толкова спечелени купи на страната с екипа на пловдивчанки. Тя допринесе и за историческия успех на "Марица" – първото излизане от групите на Шампионската лига.

През изминалото лято волейболистката бе част и от националния отбор на България до 21 години, с който завоюва престижното четвърто място на световното първенство.

"С енергия и отдаденост Вики е готова за новите предизвикателства с "Марица". Пожелаваме ѝ още един вдъхновяващ и успешен сезон", написаха пловдивчани.

До момента от клуба обявиха още оставането на Александра Китипова, Маргарита Гунчева, Ванеса Агбортаби, Лора Славчева и Жана Тодорова.

