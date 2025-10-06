Съдиите си признаха 4 грешки

Председателят на съдийската комисия на БФС Станислав Тодоров оцени българското футболно съдийство като добро, но призна, че в последните кръгове грешките на арбитрите са зачестили.

Шефът на реферите у нас изтъкна 4 грешки, допуснати от колегите му в последните срещи от т.нар. роден елит.

"Като цяло съдийството е добро. Но се нагнетява напрежение, а и съдиите са хора. Грешките малко повече зачестиха, но всеки си има свои критерии, вижда и тълкува различните ситуации по свой начин. Не може да ги уеднаквим. Получават се и грешни преценки", председателят на Съдийската комисия на БФС Станислав Тодоров.

От съдийската комисия изтъкнаха пресиления червен картон, даден от Георги Давидов, на Ивайло Иванов от "Локомотив" (Пловдив) в мача срещу "Лудогорец" и неправилната намеса на съдията на ВАР в ситуацията.

Друга грешка е неотсъдена дузпа от Красен Георгиев за "Локомотив" (София) за игра с ръка в наказателното поле в двубоя срещу ЦСКА.

Като неправилен се отчита и показаният червен картон от Станислав Любомиров на Себас Уейд от "Септември" в срещата с Ботев Пловдив, както и грешното решение на Станимир Тренчев и липсата на реакция от ВАР-арбитъра Георги Кабаков при зачитането на първия гол на "Славия" при победата с 2:0 срещу "Локомотив" (София) след игра с ръка на Мартин Георгиев от "белите", който направи асистенция за попадението.

Отбелязва се, че решението да бъде отменена дузпата за "Левски" след падането на Радослав Кирилов в наказателното поле в края на първото полувреме на мача срещу "Лудогорец" е правилно, но се отчита и грешното позициониране на главния съдия Радослав Гидженов в ситуацията и последвалата лоша комуникация с ВАР.

Специално за снощното дерби между ЦСКА - "Лудогорец" главният арбитър Драгомир Драганов е с намалена оценка в следствие на доклада на съдийския наблюдател Валентин Добрев, който ще бъде разгледан на следващото заседание на комисията в сряда.

Тодоров обяви, че заради неточности има наказани съдии с изваждане от нарядите за между един и три мача, но няма да бъдат обявявани имена.

Той каза още, че са ясни си новите международни рефери от България, но ще ги коментира, след като бъдат обявени официално от ФИФА.