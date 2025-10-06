Веласкес зарадва "Левски" с 3 почивни дни през седмицата

Отборът на "Левски" ще почива три дни през тази седмица, в която няма кръг от футболното първенство заради паузата за националните отбори. Футболистите на Хулио Веласкес ще почиват днес, като и през уикенда, когато няма да имат контрола. Ето и програмата на "сините" за седмицата:
6 октомври, понеделник:
почивен ден
7 октомври, вторник:
16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за привържениците и представителите на медиите)
8 октомври, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" –
9 октомври, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"
10 октомври, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"
11 октомври, събота:
почивен ден
12 октомври, неделя:
почивен ден
Статутът на тренировките след сряда ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба", написаха от Левски.