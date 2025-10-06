ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявяват в петък съставите на България за световно...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21441562 www.24chasa.bg

Веласкес зарадва "Левски" с 3 почивни дни през седмицата

1284
Снимка: "Левски"

Отборът на "Левски" ще почива три дни през тази седмица, в която няма кръг от футболното първенство заради паузата за националните отбори. Футболистите на Хулио Веласкес ще почиват днес, като и през уикенда, когато няма да имат контрола. Ето и програмата на "сините" за седмицата:

6 октомври, понеделник:
почивен ден

7 октомври, вторник:
16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за привържениците и представителите на медиите)

8 октомври, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" –

9 октомври, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"

10 октомври, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"

11 октомври, събота:
почивен ден

12 октомври, неделя:
почивен ден

Статутът на тренировките след сряда ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба", написаха от Левски.

Снимка: "Левски"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)