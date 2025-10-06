Веласкес зарадва "Левски" с 3 почивни дни през седмицата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отборът на "Левски" ще почива три дни през тази седмица, в която няма кръг от футболното първенство заради паузата за националните отбори. Футболистите на Хулио Веласкес ще почиват днес, като и през уикенда, когато няма да имат контрола. Ето и програмата на "сините" за седмицата:

6 октомври, понеделник:

почивен ден

7 октомври, вторник:

16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за привържениците и представителите на медиите)

8 октомври, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" –

9 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"

10 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"

11 октомври, събота:

почивен ден

12 октомври, неделя:

почивен ден

Статутът на тренировките след сряда ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба", написаха от Левски.