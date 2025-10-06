"Лудогорец" срещу "Динамо" (Минск) във втория кръг на Младежката шампионска лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" U19 воден от Христо Златински и Красимир Чомаков ще играе срещу "Динамо" (Минск) във втория кръг на Младежката шампионска лига. Maчовете са на 22 октомври и 5 ноември.

"Лудогорец" е гост в първата среща. Победителят от тази двойка ще се изправи в третия кръг срещу "АЕК" (Ларнака) или "Динамо" (Тбилиси).

"Лудогорец" си осигури правото да играе в Младежката шампионска лига до 19 години този сезон, след като спечели Купа БФС при юношите старша възраст, ликувайки на финала срещу "Левски" с 2:1.