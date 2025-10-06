Обявяват в петък съставите на България за световното по спортна гимнастика в Джакарта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националните отбори по спортна гимнастика за мъже и за жени ще проведат открита тренировка преди заминаването за световното първенство в Джакарта (Индонезия), което ще се проведе от 19 до 25 октомври.

Заниманието ще се състои в петък, на 10 октомври от 14,00 часа в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база "Раковски".

По време на тренировката ще бъдат обявени съставите, с които България ще участва на световното първенство.

На разположение за въпроси ще бъдат олимпийските вицешампиони Красимир Дунев и Йордан Йовчев, старши треньорът на мъжкия отбор Милко Танкушев, личният треньор на Валентина Георгиева - Филип Янев, както и самите състезатели, съобщават от Българска федерация гимнастика.