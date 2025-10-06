ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК потвърди, че ще задържи 200 млн. евро от второт...

Нов нападател смени Ямал в тима на Испания за Грузия и България

Борха Иглесисас Снимка: Ройтерс

Нападателят на "Селта" Борха Иглесиас, който вкара 6 гола в десет мача от началото на сезона, бе извикан в състава на националния тим на Испания за световните квалификации срещу Грузия (11 октомври) и България (14 октомври).

Селекционерът Луис де ла Фуенте обяви група без Иглесиас, но в последствие от нея отпадна заради контузия Ламин Ямал, чиято контузия в слабините се възобнови при загубата на "Барселона" от ПСЖ с 1:2 в Шампионската лига.

32-годишният Иглесиас беше повикан за първи път в националния отбор през 2022 г. от Луис Енрике.

