БФС ще разследва теч на информация

Председателят на Съдийската комисия на БФС Станислав Тодоров заяви на пресконференция в "Бояна", че няма представа по какъв начин е изтекла в медиите комуникацията между главния съдия на срещата "Левски" – "Лудогорец" от 9-ия кръг на eлита Радослав Гидженов и отговорника за системата за видеопомощ (ВАР) Венцислав Митрев.

Той не се притеснява от теч на информация, която би трябвало да е достъпна само за хората от комисията и БФС.

"Ние не сме разследващ орган. БФС ще си проведе разследване откъде е излязла информацията. Не ни притеснява нищо, видяхте след публикуването на записа, че няма и за какво. Аз лично не мога да кажа откъде е излязло, но не е от комисията", каза още Тодоров.

Вторият вариант за теч е от друга структура в БФС.

"Левски" поиска аудио комуникацията заради 2 спорни момента, но получи отказ. Той обаче се появи по медиите.