Национал отново със силен мач в Германия (Видео)

Баскетболният национал Йордан Минчев изигра нов силен мач за германския "Кемниц" за победата с 90:83 при гостуването на "Хайделберг" в двубой от третия кръг в първенството.

Тимът на лекото крило записа втори пореден успех и събра актив 2/1 в шампионата.

Минчев реализира "дабъл-дабъл" от 13 точки и 11 борби за 33 минути на терена.

Най-резултатен за победата на "Кемниц" беше Кевин Йебо, който също оформи "дабъл-дабъл" от 20 точки и 10 борби.

За Минчев и съотборниците му предстои домакинство в турнира Еврокъп срещу литовския "Литкабелис" на 8 октомври.