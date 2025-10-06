ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капело: С право освиркаха "Юве" и "Милан"

1300
Снимка: "Милан"

Легендарният италиански треньор Фабио Капело разкритикува представянето на "Ювентус" и "Милан" при ремито 0:0 от 6-ия кръг на италианския елит.

"Юве - "Милан" не беше страхотно шоу. Много скучно първо полувреме, двата отбора нямаха смелостта да поемат каквито и да било рискове.

Видяхме малко повече през второто полувреме. От два такива отбора очаквахме по-голямо зрелище. Всички те бяха основателно освиркани накрая", коментира Фабио Капело, който е водил и двата гранда.

В началото на втората част Кристиан Пулисик профука дузпа за "Милан".

Снимка: "Милан"

