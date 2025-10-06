България ще иска да играе срещу Полша в последния си мач от групата на ЕвроВолей 2026

Националният по волейбол, които станаха световни вицешампиони във Филипините в края на миналия месец, се паднаха със Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел в групата на европейското първенство през 2026 г. България ще е единот 4-те домакини, засега със Варна, заедно с Италия, Финландия и Румъния (турнирът ще е от 10 до 26 септември).

"Световното първенство вече е минало. Ние мислим за напред. Имаме да изиграем една Волейболна лига на нациите, където се надявам да играем също много добре. Да постигнем добри резултати. Момчетата да се утвърдят. Това самочувствие, което натрупаха през тази година на световното първенство, да го покажат и на европейското първенство.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще направи всеки момент как да бъдат подредени мачовете. Може би, най-вероятно е да играем последния мач в групата с Полша.

Обикновено така се прави, с най-силният отбор се играе последен. Така че надявам се пълни зали! Подкрепа на тези момчета, както беше досега, а пък те ще ви зарадват", заяви президентът на федерацията Любо Ганев.

Полша е действащ европейски шампион.