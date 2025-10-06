ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Националка по шорттрек се завръща след майчинство

1288
Катрин Маноилова (вдясно)

Петима национали ще участват в първите две световни купи по шорттрек за този сезон в Монреал (Канада) от 9 до 12 октомври и от 16 до 19 октомври.

В състава са включени Катрин Маноилова, Иван Дончев, Асен Гюров, Стефан-Александър Кюмюрджиев и Максим Максимов.

В отбора се завръща най-добрата българска състезателка Катрин Маноилова, която пропусна стартовите през миналия сезон заради майчинство.

Световните купи тази година са квалификации за получаване на квоти за олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през февруари 2026-а.

