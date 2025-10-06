Уволнен директор и промени в щаба заради кризата в "Беласица"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Спортният директор на "Беласица" Герасим Заков е уволнен, а в треньорския щаб настъпват промени.

Това идва заради кризата на петричани, които са на последното 17-о място във Втора лига и все още без победа.

"Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност на спортния директор Герасим Заков за ясно поетата отговорност и професионализма, проявени от него, и му пожелава успех в бъдещите начинания.

Промени настъпват и в треньорския щаб. Клубът се разделя с помощник-треньора Ивелин Петков, на когото благодарим за положените усилия и му пожелаваме успех в професионалния път. Същевременно Любомир Граминов и треньорът на вратарите Христо Бахтарлиев получават предложение да продължат своята работа в Детско-юношеската школа на клуба, където да предадат опита си на младите надежди на Беласица, се казва в официалното становище на петричкия клуб.

"Старши треньорът Живко Желев получава пълното доверие на ръководството и правото сам да подбере своя нов екип. Заедно с управителя на клуба Иван Златински те ще работят целенасочено за стабилизиране на състава и подобряване на представянето на отбора във Втора професионална лига.

На футболиста Ирфан Садик е предложено споразумение за прекратяване на договора, след като не успя да покрие очакванията на клуба. ОФК Беласица се разделя и с ветерана Андон Гущеров, като му благодари за отдадеността и приноса към отбора и му пожелава здраве и успех в бъдеще.

Още трима състезатели вече са с последно предупреждение поради незадоволително ниво на игра и отношение.

Ръководството на ОФК Беласица поднася своите извинения на всички привърженици за последните резултати и изказва признателност за тяхната постоянна подкрепа.

Клубът уверява феновете, че ще бъдат предприети всички необходими действия за стабилизиране на представянето, запазване на мястото във Втора професионална футболна лига и постигане на резултати, достойни за името и историята на Беласица (Петрич)", обявиха от клуба.