ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Контрабандни балони с горещ въздух временно затвор...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21443636 www.24chasa.bg

ЦСКА се похвали с цял отбор национали

680
Христо Янев говори на играчите на ЦСКА. Снимка: Startphoto.bg

Общо 11 футболисти от първия и втория тим на ЦСКА получиха повиквателни за различни национални отбори, на които им предстоят двубои през октомврийския международен прозорец на ФИФА, обявиха от клуба.

Иван Турицов попадна сред избраниците на Александър Димитров за двубоите на България „А" срещу Турция като домакин (11 октомври) и срещу Испания като гост (14 октомври) от световните квалификации.

Йоанис Питас бе включен в селекцията на Кипър за мачовете от пресевките за мондиала срещу Босна и Херцеговина (9 октомври) и Сан Марино (12 октомври), а Фьодор Лапоухов е част от състава на Беларус за сблъсъците срещу Дания (9 октомври) и Шотландия (12 октомври).

Лумбард Делова ще се присъедини към тима на Косово, на който му предстои домакинство на Словения (10 октомври) и гостуване на Швеция (13 октомври) също от световните квалификации.

Сейни Санянг пък ще играе за Гамбия в квалификациите в зона „Африка" срещу Габон (10 октомври) и срещу Сейшелските острови (14 октомври).

Теодор Иванов и Петко Панайотов получиха повиквателни за младежкия национален отбор на България за гостуването на Португалия (10 октомври) и домакинството на Чехия (14 октомври) от европейските квалификации. Кевин Додай ще подсили младежката селекция на Албания за проверката срещу Сан Марино на 10 октомври като домакин.

Васил Каймаканов, Абдула Кичуков и Божидар Петров бяха повикани в юношеския национален отбор на България до 19 г. за двата контролни мача като гост на Молдова U19 на 11 и 14 октомври.

Освен това, 9 таланти от Академия ЦСКА – Георги Жбантов, Валентин Илиев, Васил Вълков, Емил Минев, Денис Тонев, Кирил Стоичков, Кристиян Гълъбов, Никола Владимиров и Денислав Черкезов, бяха повикани на подготвителен лагер с проектонационалните гарнитури на България до 14 г.

Христо Янев говори на играчите на ЦСКА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)