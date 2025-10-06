Синът на Александър Тунчев ще тренира с първия отбор на ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировъчния занимания утре без футболистите, заети с националните си отбори.

„Червените" ще се готвят на клубната си база в Панчарево, като във вторник заниманието ще е едно, а в сряда и четвъртък тимът ни ще се готви двуразово.

Към подготовката на състава на Христо Янев в паузата на шампионата ще се присъединят и няколко футболисти от втория отбор на ЦСКА - Симеон Чатов, Алекс Тунчев (син на бившия защитник на ЦСКА и настоящ треньор на "Арда" Александър Тунчев), Денис Динев, Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов.

Следобедната тренировка на 9 октомври (четвъртък) от 16,30 ч. ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

На 11 октомври (събота) от 11,00 ч. ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу "Септември" (София), която ще се състои на клубната база в "Панчарево". Спарингът ще е закрит за фенове и медии