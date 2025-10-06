ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21444050 www.24chasa.bg

Синът на Александър Тунчев ще тренира с първия отбор на ЦСКА

1488
Снимка: Георги Палейков

Представителният тим на ЦСКА ще поднови тренировъчния занимания утре без футболистите, заети с националните си отбори.

„Червените" ще се готвят на клубната си база в Панчарево, като във вторник заниманието ще е едно, а в сряда и четвъртък тимът ни ще се готви двуразово.

Към подготовката на състава на Христо Янев в паузата на шампионата ще се присъединят и няколко футболисти от втория отбор на ЦСКА - Симеон Чатов, Алекс Тунчев (син на бившия защитник на ЦСКА и настоящ треньор на "Арда" Александър Тунчев), Денис Динев, Марк-Емилио Папазов и Юлиан Гилов.

Следобедната тренировка на 9 октомври (четвъртък) от 16,30 ч. ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

На 11 октомври (събота) от 11,00 ч. ЦСКА ще изиграе контролна среща срещу "Септември" (София), която ще се състои на клубната база в "Панчарево". Спарингът ще е закрит за фенове и медии

Снимка: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)