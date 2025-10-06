ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" дава 8 национали

Осем футболисти на „Левски" получиха повиквателни за срещите на националните отбори в началото на месец октомври 2025 г.

Вратарят Светослав Вуцов, защитникът Кристиан Димитров и нападателите Марин Петков и Радослав Кирилов са извикани в състава на представителния тим на България за квалификациите за Световно първенство с Турция на 11 октомври в София и с Испания на 14 октомври във Валядолид (Испания).

Полузащитникът Асен Митков и нападателят Борислав Рупанов са повикани в младежкия националния отбор за квалификационните срещи за Европейско първенство срещу Португалия на 10 октомври в Портимао и с Чехия на 14 октомври в Пазарджик.

Нападателят Мустафа Сангаре получи повиквателна за представителният тим на Мали за квалификациите за Световно първенство срещу Чад на 8 октомври в Нджамена (Чад) и Мадагаскар на 12 октомври в Бамако (Мали).

Защитникът Никола Серафимов получи повиквателна за националния отбор на Северна Македония за Световните квалификации срещу Белгия на 10 октомври в Генк (Белгия) и срещу Казахстан на 13 октомври в Скопие (Северна Македония).

