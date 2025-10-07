“Левски” с малко трансфери през зимата

Лидерът в Първа лига към момента - “Левски”, няма да бъде много активен на трансферния прозорец през зимата. “Сините” ще привлекат максимум двама-трима играчи, за да комплектуват още повече състава си. Купуване на много футболисти, както бе през лятото, няма да има. Причината е, че наставникът на тима Хулио Веласкес е доволен от наличното, с което разполага. И вярва, че с още няколко играчи може реалистично да се бори за целта, която преди дни бе обявена от изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров - титла.

Очаква се евентуалните нови на “Герена” да бъдат взети за заместници на продадените. А това 99% ще са Мустафа Сангаре и Марин Петков. И двамата бяха пред трансфер преди месеци, но в крайна сметка останаха на “Герена”.

Не е изключено “сините” да се разделят с някого измежду Кристиан Макун и Майкон. Южноамериканците обаче ще бъдат продадени само при много добра оферта.

В същото време “Левски” поднови тренировки. “Сините” ще имат занимания до петък, след което ще почиват през уикенда.

