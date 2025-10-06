Националният отбор на България може да има нов капитан.

Това стана ясно от думи на новия селекционер на България Александър Димитров. Наставникът говори на брифинг по време на лагера на представителния ни тим преди мачовете от световните квалификации срещу Турция и Испания. В събота на "Васил Левски" приемаме комшиите. 3 дни по-късно гостуваме на европейския първенец.

В последните години капитан е Кирил Десподов. Когато той отсъства по една или друга причина, лентата е носена от различни играчи. Сега обаче футболист номер 1 на България е в състава.

"Още не съм решил за капитанската лента - каза Димитров. - Имам критерии, по които ще изберем. Това обаче не е важното. За мен най-важният мач е следващият. Имаме опит срещу толкова тежки съперници и следващият мач е най-важен", каза новият селекционер на България.