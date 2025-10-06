ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Адриан Андреев се завърна със загуба след половин година лечение

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

Адриан Андреев отпадна в първия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Бившият ни национал, който се завърна на корта след 6-месечно лечение на заболяване, бе елиминиран от поставения под номер 6 белгиец Жил Арно Баи с 2:6, 4:6 .

24-годишният софиянец за последно игра в началото на април, когато се отказа заради травма на дясното коляно при 2:6, 0:2 в мача си срещу австриеца Себастиан Офнер на "Чалънджър" в Менорка (Исп). 

Заради дългото си отсъствие от турнири Андреев падна на 786-ата позиция в класацията на АТП, в която достигал до 183-ото място.

Адриан Андреев Снимка: БФТенис

