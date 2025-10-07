Последната ни победа над Турция – преди 20 г. със Стоичков треньор

България ще гони първи успех над Турция от 20 г. насам. Представителният ни тим в събота приема на “Васил Левски” южната ни съседка в среща от световните квалификации. Мачът ще бъде дебют за новия селекционер Александър Димитров, който замени Илиан Илиев.

Последната ни победа над Турция датира от 12 август 2005 г. Тогава на “Васил Левски” бием 3:1. Начело на националите по онова време пък е Христо Стоичков. Побеждаваме с два гола на Димитър Бербатов и един на Мартин Петров. Начело на съперника пък е легендата на футбола у комшиите Фатик Терим.

Двубоят в събота за турците ще е на живот и смърт, тъй като успехът в София е задължителен за тима на Винченцо Монтела, ако иска да се класират втори в групата, тъй като първото място е капарирано за Испания. Именно европейският шампион от миналото лято удари звучен шамар по амбициите на турците в предния мач от пресевките - паднаха 0:6 насред Коня.

Иначе съперничеството ни с комшиите е вековно. Първият двубой между нашите и Турция е през 1925 г. Играли сме общо 22 пъти. В тях изненадващо или, не имаме превес - 9 успеха, 6 равенства и 7 загуби, при голова разлика 39:34. Интересното е обаче, че нямаме нито един официален двубой срещу южните съседи в квалификации. Мачовете са или приятелски, или за Балканската купа. Така че двубоят в събота ще е исторически.

Последният ни мач с Турция пък е преди 10 г. Падаме 0:4 на стадион “Реджеп Тайип Ердоган”, а от тогавашния ни състав единствено е останал Ивайло Чочев, който тогава дебютира.

В същото време националният ни отбор може да има нов капитан. Това стана ясно от думи на селекционера Александър Димитров. В последните години лидер на представителния ни тим бе Кирил Десподов.

“Капитанската лента от много години е била като някаква ябълка на раздора, ще седнем, ще поговорим с играчите, днес говорихме за първи път. Имаме методи и критерии, който отговори на тях, той ще изведе с капитанската лента България”, каза Александър Димитров от Правец, където отборът се подготвя за мачовете с Турция и Испания, която е следващият ни съперник.

Той избира да заведе отбора в малкото градче, тъй като базата е добра, а също така иска да изолира отбора изцяло.

Димитров отговори и защо част от основните играчи в последните мачове не са повикани, като Георги Миланов и Антон Недялков, които бяха последните, двама извели България с капитанската лента, съответно срещу Испания и Грузия.

“Имаме една задача - да подмладим отбора и да го подготвим за европейските квалификации. Вратите са отворени за всеки. Във всеки един момент можем да извикаме човек, когато някой отпадне”, каза още Димитров, добавяйки, че реално в плановете му фигурират 35 играчи, но на лагер не може да разчита на повече от 23-ма.

Националите Владимир Николов и Станислав Шопов пък се обединиха около мнението, че футболният отбор трябва да вземе пример от волейболистите.

“Беше ни показано какво те направиха, какъв колектив са”, каза нападателят Владимир Николов.