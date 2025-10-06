Заради големия интерес удължават изложбата за 60 г. Трифон Иванов

Експозицията "60 години Трифон Иванов" ще се помещава още 3 седмици в Зала на славата „Христо Стоичков" в София. Изложбата за Железния бранител ще бъде на разположение за феновете до 27 октомври, когато ще се навършат 3 месеца от нейното откриване, съобщиха от екипа на Зала на славата "Христо Стоичков".

Първоначалната заявка на организаторите, в лицето на Зала на славата и Bulgarian Football Shirts (Български футболни фланелки), бе експозицията да трае 60 дни - от 27 юли до 27 септември, но поради големия интерес и проявеното уважение екипите на Туньо ще бъдат изложени до 27 октомври.

Част от експозицията са редица фланелки, които Трифон Иванов носи по време на кариерата си – от дебютната за него в националния отбор 1988 година и квалификациите за САЩ'94, Евро'96 и Мондиал'98, през незабравимите му двубои с "Рапид" (Виена) в групите на Шампионската лига през сезон 1996/1997 до участието му в бенефиса на Христо Стоичков на "Камп Ноу" на 29 май 2004 година.

В експозицията главно място намира и емблематичната фланелка "3+8 – Стоичков и Иванов", която Камата подари на дъщерята на Туньо по време на шоу спектакъла "50 години номер 8" през май 2016-а.

Специалната експозиция, посветена на човека, който остави сърцето си на терена, беше официално открита на 27 юли. Датата не е случайна - на този ден през 1965 година на бял свят се появява обичаният от цяла България защитник.