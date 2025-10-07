Григор Димитров получи урок по тенис в колички

Григор Димитров имаше възможността да почувства лично какво е да играеш тенис в количка.

Бившият №3 в света получи урок в академията на бившия си треньор Патрик Муратоглу в Био (близо до Антиб), където традиционно се провежда турнир за хора с увреждания.

Димитров и новата му приятелка продължават обиколките си по елитни заведения.

След като присъстваха на представянето на новата колекция на Prada по време на Седмицата на модата в Милано, най-добрият български тенисист и Ейса Гонсалес се преместиха в Париж. Там Григор се включи като манекен на Lacoste в компанията на добрата си приятелка Винъс Уилямс и на Анна Уинтур - бивш главен редактор на модната библия Vogue. Събитието бе в програмата на Седмицата на модата във френската столица.

После Димитров и мексиканската актриса посетиха култовия ресторант Chez L'Ami Louis. Бистрото има само 12 маси и намирането на място е много трудно. Кухнята е известна със специалитети от дивеч и фоа гра. Обикновено минималната цена на клиент при посещение е 150 долара според справочниците за най-известните ресторанти по света. Chez L'Ami Louis е любимо място на звезди като Дейвид Бекъм.

