Вдигат парите в биатлона

Липсата на световно първенство през задаващия се сезон в биатлона води до солидно увеличение на наградния фонд за световната купа.

Планетарен шампионат няма да има заради олимпийските игри в Милано и Кортина (Ит). Така за международния съюз (IBU) отпада солидно перо от разходите, а именно организация на световно.

Парите за награди ще набъбнат с 1598 500 евро до рекордните за биатлона 9 366 700. За победа в световната купа през сезон 2025/2026 ще се вземат 20 000 евро спрямо 15 000 през миналата кампания. За второ и трето място промяната е 12 000: 16 000 и 10 000:13 000. Десетият ще прибира 4500 - с хиляда повече, а последната позиция, която дава премия - 30-ата, ще носи 250 спрямо 200.

Общо за състезание ще отиват 130 950 (101 500 за 2024/2025). Победителят в генералното класиране ще спечели 45 000 (40 000 за сезон 2024/2025).

Промените се надяваме да засегнат и нашите национали. Това най-вече важи за Милена Тодорова, ако продължи с доброто си представяне от миналия сезон. Тогава тя записа върховите в кариерата си второ, трето и пето място в световната купа.

Очаква се с надежда и още по-сериозно навлизане в елита на Лора Христова и Валентина Димитрова. При мъжете разчитаме на лидера ни Владимир Илиев и Благой Тодев за предни позиции.