Ахмед Хикмет е новият старши треньор на втородивизионния "Спортист" (Своге)

Ахмед Хикмет е новият старши треньор на "Спортист" Своге, съобщиха от клуба. Той вече проведе първа тренировка с "шоколадите" вчера и подготвя състава за предстоящия мач за Купата на България срещу "Ботев" - Нови Пазар в неделя.

В кариерата си е бил старши треньор на "Ямбол" и "Академик" - Свищов, помощник в "Черноморец" - Балчик, както и треньор в школите на "ЦСКА 1948", "Янтра" и "Левски" (София).

В треньорския щаб остава и Павлин Иванов, който продължава да работи с вратарите.

Роденият в Шумен Хикмет е бивш полузащитник, направил солидна кариера във Втора лига. Той поема отбора след раздялата с Ивайло Василев, а "Спортист" (Своге) в момента е на предпоследното 16-о място със 7 точки, постигнати от една победа и четири равенства. След мачовете за Купата на страната, на 18-и октомври (събота) тимът от Искърското дефиле в 12-ия кръг от шампионата приема "Вихрен" (Сандански).