Турците без тренировка в София, сменят я с 15-минутна разходка

Турция няма да тренира в София преди мача с България на 11-и октомври, обявиха от местната федерация с писмо, което са изпратили до БФС.

Турците искат да само получат 15 минути разходка по терена на стадион "Васил Левски", за да се запознаят с тревата и се отказват от официална тренировка, смятат това за достатъчно. В същия ден те ще имат пълноценна тренировка на своята база "Хасан Доган" в Рива край Истанбул от 11,30 часа, след което ще обядват и се отправят към летището, за да хванат полета за София.

Световната квалификация между България и Турция от група "Е" е в събота (11 октомври) от 21,45 часа, а веднага след срещата турците ще се приберат в Истанбул.