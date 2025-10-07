ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НОИ: Средният осигурителен доход за август е 1858,...

Турците без тренировка в София, сменят я с 15-минутна разходка

Арда Гюлер.

Турция няма да тренира в София преди мача с България на 11-и октомври, обявиха от местната федерация с писмо, което са изпратили до БФС. 

Турците искат да само получат 15 минути разходка по терена на стадион "Васил Левски", за да се запознаят с тревата и се отказват от официална тренировка, смятат това за достатъчно. В същия ден те ще имат пълноценна тренировка на своята база "Хасан Доган" в Рива край Истанбул от 11,30 часа, след което ще обядват и се отправят към летището, за да хванат полета за София.

Световната квалификация между България и Турция от група "Е" е в събота (11 октомври) от 21,45 часа, а веднага след срещата турците ще се приберат в Истанбул. 

