Германски национал се сби на Октоберфест

29-годишният фуутболист на "Галатасарай" и крило на германския национален отбор Лерой Сане участва в сбиване на Октоберфест.

"Бях провокиран и унижаван дълго време във фестивалната шатра. Отборът ми "Галатасарай" също беше обиждан. В напрегнатата атмосфера бях бутнат, а след това се стигна до кратък бой. Разбира се, трябваше да бъда по-спокоен и да игнорирам ситуацията. Взех си поука от нея", цитира думите на футболиста вестник "Билд".

Лерой Сане се присъедини към "Галатасарай" от "Байерн" през юли 2025 г. за 32 милиона евро. Той има девет участия за клуба във всички състезания този сезон, като отбелязва един гол и направи две асистенции.