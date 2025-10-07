Кадеду: Посрещането в София бе разтърсващо, срещу Италия бе трудно до края на химна

51-годишният италианец Франческо Кадеду, който се завърна от Филипините със сребърен медал от световното първенство по волейбол за мъже, спечелен като помощник на сънародника му Джанлоренцо Бленджини начело на българския национален отбор, заяви за официалния сайт на клубния си тим "Нефтохимик", че посрещането в София е било разтърсващо.

"Значението на този медал се крие не толкова в цвета му, колкото в начина, по който беше преследван. Започнахме миналата година с новите идеи на Кико (бел. ред. – националния селекционер Бленджини), които винаги са малко революционни, понякога дори чисто технически. Момчетата взеха всичко, което можеха от него, като с таланта и с желанието си да носят българския флаг с чест направиха останалото. Това означава много за българския волейбол, както и за мен. Ще се опитам да внеса някои от тези идеи, споделени с щаба на националния отбор, в "Нефтохимик", за да ни помогнат да растем и да се усъвършенстваме", споделя Кадеду.

"Бих казал, че е трудно до края на националния химн. След това нищо не се променя, както срещу всеки друг национален отбор", отговаря пък той на въпроса какво е да играеш срещу родината си.

Във финала България изгуби с1:3 от Италия.