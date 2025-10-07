ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НОИ: Средният осигурителен доход за август е 1858,...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21447781 www.24chasa.bg

Мбапе пристигна в лагера на Франция с лека травма

920
Килиан получи контузия през уикенда. СНИМКА: РОЙТЕРС

Килиан Мбапе е пристигнал с лека травма на лагера на националния отбор на Франция. Звездата на "Реал" получи контузия при успеха 3:1 над "Виляреал" и още изпитва дискомфорт.

"Имаше малък проблем, но това не е пречка, иначе нямаше да е тук днес. Ще отделим време с медицинския персонал, за да оценим ситуацията. И след това ще видим как ще се развият нещата", каза треньорът на Франция Дидие Дешан.

Лидерът в група "D" Франция е домакин на последния Азербайджан на „Парк де Пренс" на 10 октомври, преди да пътува до втория Исландия три дни по-късно.

Килиан получи контузия през уикенда. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)