Фондацията на Григор Димитров отново изпраща деца в академия "Муратоглу"

Фондация "Григор Димитров" ще изпрати две деца на тренировъчен лагер в тенис  академията на Патрик Муратоглу. 11-годишните Кайра Алексиева и Митко Генов от клуб "Хасково 2015" ще заминат в средата на октомври, за да тренират и да се подготвят във Франция.

Патрик Муратоглу (бивш треньор на Григор Димитров) лично ще следи за развитието на младите таланти. Фондацията на българския тенисист ще финансира изцяло престоя им там, като ще им бъдат покрити всички разходи. 

Това е втори път, в който фондация "Григор Димитров" си партнира с академията на Патрик Муратоглу. През май децата бяха придружени от бащата на Григор Димитров - Димитър Димитров, и взеха участие в програмата Champ'Seeds , като се включиха в едноседмични занимания заедно с други таланти от целия свят. 

