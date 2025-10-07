Хари Кейн не мисли за завръщане в Англия

Капитанът на английския национален отбор по футбол Хари Кейн призна, че интересът му към евентуално завръщане във Висшата лига е намялал.

32-годишният голмайстор е с договор с "Байерн" до лятото на 2027-а година. Преди време се появиха спекулации, че Кейн може да си тръгне от баварците. И да се завърне отново в Англия.

Преди няколко седмици казах ясно, че все още не съм водил подобни разговори с Байерн, но ако възникнат, бих бил готов да обсъдя и да проведа откровена дискусия по темата. Очевидно зависи от това как ще мине следващата година или около това и какво ще постигнем заедно. В момента бих казал, че сме във фантастичен момент и не мисля за нищо друго.

Що се отнася до Висшата лига, не знам. Ако ме бяхте попитали, когато за първи път пристигнах в "Байерн", щях да кажа със сигурност, че ще се върна. След като прекарах там вече няколко години, бих казал, че малко по-далече стоя от тази идея, но не казвам, че никога няма да се прибера. Това, което научих в кариерата си, е, че се случват различни възможности и различни моменти и нещата си идват на мястото. Връщайки се към първата ми мисъл с "Байерн" в момента, съм напълно за "Байерн" и в бъдеще", каза Кейн.