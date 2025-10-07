Още една шампионка с "Марица" остава в отбора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Либерото Мила Пашкулева остава в състава на волейболния шампион на България при жените "Марица" (Пловдив), съобщиха от клуба.

До момента волейболистката има спечелени пет шампионски титли и пет купи на страната с екипа на "жълто-сините", а през лятото беше част и от националния отбор. Тя имаше ключова роля и в състава, донесъл историческото класиране на "Марица" в елиминациите на Шампионската лига.

"С неизчерпаема енергия и любов към играта, Мила се впуска в новия сезон с една цел – нов златен дубъл и победи в Шампионската лига", написаха от "Марица".

От клуба вече обявиха оставането в отбора на Александра Китипова, Маргарита Гунчева, Ванеса Агбортаби, Лора Славчева, Жана Тодорова и Виктория Коева.