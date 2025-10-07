Новак в елита отхвърли оставката на треньора си

Ръководството на новака в елита - "Добруджа", отхвърли оставката на старши треньора Атанас Атанасов. Наставникът обяви, че си тръгна след загубата 0:2 у дома от "Арда" в последния кръг преди паузата за националите.

"Във връзка с подадената оставка на старши треньора Атанас Атанасов, ръководството на "Добруджа" обсъди ситуацията и взе решение да не я приеме. Клубът изразява пълното си доверие към Атанас Атанасов", се казва в официалното съобщение на клуба.

"Добруджа" започна сезона добре, но в последно време инкасира доста поражения и се закотви на дъното на класирането със 7 точки. След прекъсването за националните отбори новаците в елита посрещат друг отбор, който се намира близо до опасната зона на изпадащите – ЦСКА.