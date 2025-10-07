Световната волейболна централа с обширен материал за посрещането на новите герои на България

Световната волейболна централа разказа на своята официална страница за грандиозните почести, които получиха българските национали след световното първенство за мъже във Филипините, съобщават от Българската федерация по волейбол.

Заглавието на текста е "Световните вицешампиони почетени от президента и патриарха".

FIVB дава пълна ретроспекция на празненствата, обхванали България. Започва се от хилядите фенове, които очакваха волейболните герои пред храм-паметника "Александър Невски". После статията разказва за приема на националите в президенството, където държавният глава Румен Радев връчи на всеки един почетен плакет.

"Треньорът Джанлоренцо Бленджини каза, че посрещането в София ще остави завинаги спомен у играчите – пише FIVB. - Президентът на федерацията Любомир Ганев благодари на феновете за подкрепата и добави, че се надява за нови успехи в бъдеще. Отборът подари на Румен Радев фланелка с автографи, както и топка. Делегацията след това посети Светия Синод, където отборът получи благословия от патриарх Даниил, който дари всеки с издание на Библията и икона на св. Цар Борис-Михаил. Денят завърши в Народното събрание, където председателят Наталия Киселова приветства състезателите и им пожела следващия път да се върнат със златни медали."