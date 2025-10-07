Националите по футбол зарадваха 10-годишен фен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболистите от националния отбор на България, както и селекционерът Александър Димитров, посрещнаха в лагера на си в Правец 10-годишния Калоян.

Момчето, което е сред най-запалените фенове на националния тим признава, че е пропуска мач на отбора.

Малкият запалянко, който ще пътува и до Валядолид за гостуването на Испания на 14 октомври, им пожела успех в предстоящите срещи, а те от своя страна го зарадваха със специален подарък - фланелка с автографи на играчите.

Самият той също тренира футбол в една от столичните академии и мечтае да стигне върховете на любимата игра.

Националният отбор вече е в пълен състав, след като късно снощи в лагера пристигна и нападателят Лукас Петков, който играе в германския "Елферсберг". След като пък вчера петима от футболистите направиха занимание във фитнеса, днес предстоят и първите пълноценни занимания за тима.

България посреща Турция на 11 октомври от 21,45 часа в събота на националния стадион "Васир Левски", а три дни по-късно гостува на Испания.