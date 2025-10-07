ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 430 грама канабис от жилище в Троян

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21449810 www.24chasa.bg

Аматьори срещу професионалисти в битка за 1 млн. австралийски долара преди откритото в Мелбърн

1072

Аматьори тенисисти ще се изправят срещу топ професионалисти в сблъсък за една точка преди основната схема на Откритото първенство на Австралия догодина.

Организаторите на турнира от Големия шлем обявиха, че "Million Dollar 1 Point Slam" ще противопостави 10 аматьори от цяла Австралия срещу 22-а професионалисти, водени от номер 1 в света Карлос Алкарас, като победителят ще спечели 1 милион австралийски долара.

Събитието ще включва елиминационен жребий с "камък, ножица, хартия", използван за определяне на това кой ще сервира или посреща, а победителят преминава в следващия кръг.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)