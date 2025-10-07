Аматьори срещу професионалисти в битка за 1 млн. австралийски долара преди откритото в Мелбърн

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Аматьори тенисисти ще се изправят срещу топ професионалисти в сблъсък за една точка преди основната схема на Откритото първенство на Австралия догодина.

Организаторите на турнира от Големия шлем обявиха, че "Million Dollar 1 Point Slam" ще противопостави 10 аматьори от цяла Австралия срещу 22-а професионалисти, водени от номер 1 в света Карлос Алкарас, като победителят ще спечели 1 милион австралийски долара.

Събитието ще включва елиминационен жребий с "камък, ножица, хартия", използван за определяне на това кой ще сервира или посреща, а победителят преминава в следващия кръг.