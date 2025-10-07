1200 фенове от Тел Авив идват за израелското дерби в София

Над 1000 привърженици на "Апоел" (Тел Авив) се очаква да пристигнат в София за израелското дерби от баскетболната Евролигата срещу "Макаби" (Тел Авив), пише израелското издание One.co.il.

"Апоел" (Тел Авив) избра да играе в България домакинските си мачове от най-престижната европейска клубна надпревара по баскетбол за мъже, като повечето срещи ще бъдат в София, а няколко ще бъдат изиграни и в Ботевград.

Баскетболистите на "Апоел" вече дебютираха в Евролигата с домакинска победа над испанския "Барселона" в "Арена 8888" в столицата преди седмица, а сега очакват сънародниците си от "Макаби" (Тел Авив) за дербито от третия кръг на турнира. Двубоят предстои утре от 21,05 часа, предава БТА.

"Вълнението сред феновете на червените от "Апоел" е доста осезаемо, а запалянковците започват да пристигат в България. Ден преди мача, част от феновете вече са в София за вълнуващия двубой и се очакват около 1000 да са тези на Апоел и около 200 на "Макаби". В допълнение от "Апоел" отново се надяват да съберат възможно най-голяма публика, подобно на мача с Барселона, като се очаква зрителите да достигнат четири хиляди", съобщава One.co.il и пише още:

"На летището на всички, които кацнаха, бяха раздадени листовки, предлагащи определени отстъпки на тези, които покажат билета си за дербито."

"Апоел" (Тел Авив) оглавява временното класиране в Евролигата с две победи от два мача, докато "Макаби" (Тел Авив) е предпоследен, 19-и с две загуби от началото на сезона.