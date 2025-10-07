ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иззеха 430 грама канабис от жилище в Троян

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21450134 www.24chasa.bg

Италия ще поиска олимпийско примирие по света по време на игрите в Милано и Кортина

1188

Италия ще внесе предложение до ООН за олимпийско примирие по време на Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо, заяви италианският външен министър Антонио Таяни.

"Рим и Италия винаги са се застъпвали за мир, развитие и растеж. В светлината на Олимпийските игри в Милано и Кортина ще внесем предложение до ООН за олимпийско примирие във всички зони на военните действия, включително Украйна и Близкия изток", каза Таяни.

25-ите Зимни олимпийски игри ще се проведат в Италия през февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)