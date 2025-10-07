Мартин Атанасов: Поздравявам Италия, дано следващия път стигнем до златото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Световният вицешампион от Филипините 2025 Мартин Атанасов се присъедини към "Монца", с който ще играе в италианския волейболен елит. Опитният посрещач ще бъде там съотборник с таланта ни Жасмин Величков.

„Първите ми впечатления са отлични. Говорих със съотборниците си и треньора. Страхотно е да бъда част от проект с толкова млади играчи. Развълнуван съм. Започвам и да опознавам града, за което ще ми трябват няколко дни", заяви Атанасов.

„Как се чувствам със сребърния медал на врата си? Бих се чувствал дори по-добре, ако беше златен, но поздравявам Италия за победата.

Всичко е много хубаво. Празнувахме толкова много в моята страна и се надявам следващия път медалът да е златен", каза още Атанасов.

България загуби с 1:3 от "скуадрата" финала в Манила.