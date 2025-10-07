Кузманов бие в Гърция, Андреев двойка с братя на Циципас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 54 хиляди евро.

Поставеният под номер 8 Кузманов надделя над австриеца Денис Новак с 6:2, 6:3 за 74 минути. 32-годишният пловдивчанин (№261 в света) ще се изправи срещу квалификанта Раду Албот (Молдова), който е 560-и в класацията на АТП в момента, но е достигал до 39-ата позиция, в спор за 1/4-финалите.

Двамата са се срещали общо шест пъти досега, като 35-годишният Албот има пет победи, а единственият успех на българина е с 6:3, 6:4 в Роан (Франция) през 2022 година.

В надпреварата на двойки Кузманов и Новак са партньори, като ще стартират срещу индийците Сай Ганта и Каран Синг.

Адриан Андреев и представителят на домакините Петрос Циципас, по-малък брат на гръцката тенис звезда Стефанос Циципас, получиха "уайлд кард" за основната схема при дуетите и ще срещнат в първия кръг номер 3 Алберто Баросо Кампос и Иняки Монтес-Де Ла Торе (Испания).