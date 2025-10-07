Монтела: За Турция мачовете с България и Грузия са ключови

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела заяви, че предстоят 2 ключови мача за момчетата му в световните квалификации.

Комшиите гостуват у нас в събота, а на 14-и октомври в Коджаели посрещат Грузия.

Турция има 3 точки в първите си два мача, колкото и Грузия. Испания е на върха в група Е с пълен актив от 6 точки, докато нашият тим е с нулев.

"Ще изиграем два ключови мача. Целта ни е да си осигурим минимум второ място, да си го затвърдим. След това ще видим какво можем да направим. Имаме всичко нужно, за да се класираме за световното първенство", обяви италианският треньор на Турция.

Отборите на второ място в подреждането отиват на бараж.