ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борислав Гуцанов провери ремонта в Дома за стари х...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21451681 www.24chasa.bg

Монтела: За Турция мачовете с България и Грузия са ключови

1324
Винченцо Монтела Снимка: instagram.com/coachmontellaofficial/

Селекционерът на турския национален отбор Винченцо Монтела заяви, че предстоят 2 ключови мача за момчетата му в световните квалификации.

Комшиите гостуват у нас в събота, а на 14-и октомври в Коджаели посрещат Грузия.

Турция има 3 точки в първите си два мача, колкото и Грузия. Испания е на върха в група Е с пълен актив от 6 точки, докато нашият тим е с нулев.

"Ще изиграем два ключови мача. Целта ни е да си осигурим минимум второ място, да си го затвърдим. След това ще видим какво можем да направим. Имаме всичко нужно, за да се класираме за световното първенство", обяви италианският треньор на Турция.

Отборите на второ място в подреждането отиват на бараж.

Винченцо Монтела Снимка: instagram.com/coachmontellaofficial/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)